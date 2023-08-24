日本国籍を放棄した歌手カンナムが、“変わり果てた姿”で注目されている。【写真】カンナム、宮脇咲良との“ツーショット”を公開カンナムは8月22日、自身のインスタグラムを更新。「ああ…頑張って痩せよう」というキャプションとともに1枚の写真を公開した。写真には、カメラを見つめるカンナムの自撮りショットが収められており、普段の姿とは一変、むくんだビジュアルが視線を捉えた。どうやらこの写真、顔を加工してくれる特