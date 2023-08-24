漫画『ハイガクラ』テレビアニメ化されることが決定し、2024年に放送されることが発表された。【画像】まじかよ！15年経てアニメ化…『ハイガクラ』原作イラスト2008年に連載を開始し、現在も「ゼロサムオンライン」にて連載中の「ハイガクラ」は、高山しのぶ史上最長連載作品で、シリーズ累計130万部突破（※電子書籍含む）の人気作品。■あらすじ仙界。神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。潔斎と呼ばれ