大谷翔平の44号記念球を捕ったのは愛知在住の近藤夫妻■エンゼルス ー レッズ（日本時間24日・アナハイム・Wヘッダー第1試合）エンゼルスの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたレッズとのダブルヘッダー第1戦の初回に44号2ランを放った。今季7本目のリアル二刀流弾を右翼席でキャッチしたのは日本人ファン。愛知から旅行で来ていた会社員の近藤寿さん、若菜さん夫妻は「まさかでした。自分が捕っていいのか…