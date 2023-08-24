ロシアの民間軍事会社「ワグネル」の創設者・プリゴジン氏が飛行機の墜落で死亡したという一部報道に対して、アメリカのバイデン大統領は「驚いてはいない」と述べました。アメリカバイデン大統領：「もし私がプリゴジンだったら、飲み物には気をつけると言った。何が起こったか事実は知らないが、驚いてはいない」バイデン大統領はさらに、記者からプーチン大統領の関与について問われると、「ロシアで起こることで、プー