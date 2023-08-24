三笘の英国内での評価が上昇、ソン・フンミンとの比較から今後の動向に見解イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は、今季プレミアリーグ開幕から2試合で1ゴール2アシストと、好スタートを切った。特大なインパクトを放った昨季の活躍ぶりに加え、今季リーグ戦で早速結果を残す姿に英国内では賛辞が寄せられているなか、韓国メディアはアジア最高の地位を誇ってきたトッテナムFWソン・フンミンとの比較から危機感を露わに