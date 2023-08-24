遺品整理の現場では、いまの日本人、あるいは日本社会の現実に直面させられる。多くの人が、「最期は一人で死んでいく」という現実だ。いま孤独死・自殺の現場では何が起こっているのか。遺品整理業者が、日本人の知らない遺品整理の実情を克明に記した『遺品は語る』（赤澤健一著）より、抜粋してお届けする。前回記事【「リビングを血の海」にした自殺現場…「遺品のなかから3000枚の宝くじ」ゴミ屋敷で亡くなった60代男性の「最