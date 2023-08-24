 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。きゃた （@kyata_ti666）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）人生初の初任給 初任給をもらった新入社員の元に、謎の男が……。何やら「初任給を3倍で買い取ってくれる」というのです。一体誰なのか尋ねると、"初任給コレクター" だと名乗ってくれました。謎すぎますね……（笑）い