旦那さんに不倫されたけど、一度は許してやり直すことを決めた人もいますよね。だけど、以前のような夫婦関係に戻るのって、何年も何十年もかかることも。再構築中に「やっぱり無理」と思うこともあるようで？今回は「再構築が無理だと悟った理由」の中から1つ、まったく笑えない冗談を言った旦那さんのエピソードをご紹介します。また不倫しちゃうぞ？「不倫発覚後、泣きながら私に謝ってきた夫。本人も反省していると思い、再