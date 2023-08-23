人気コスプレイヤー・えなこが２３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。スマホゲームに課金している、驚きの金額を明かした。この日は「心配性すぎる女と何も考えてない女」が集合し、様々なトークが展開した。「今を大事に生きている」というえなこ。ＭＣの上田晋也が「食べ物とかも、その時に食べたいものを食べるという感じ？」と聞かれると、えなこは「あまりこだわりがなくて」と食に