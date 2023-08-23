（写真・共同通信）「ビッグモーター」に続き、同業の「グッドスピード」でも保険金の不正請求疑惑が明らかになった。8月23日、「グッドスピード」は、損害保険会社から過去の保険金請求について「調査協力」を求められていることを公表した。「損保各社は『ビッグモーター』の不正請求を受け、同業他社でも同様の事案がないか調べています。その過程で、『グッドスピード』でも、過去の修理で保険金の水増し請求があったのではな