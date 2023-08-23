ロッテリアは、「ロッテリアの半熟月見」4品を9月7日から10月中旬までの期間限定で、全国のロッテリア（一部店舗を除く）で販売する。ロッテリアでは、毎年秋の風物詩である“月見”の季節に合わせた商品を期間限定で販売し、好評を得ているとのこと。「半熟月見 和風絶品チーズバーガー」今年は、ロッテリアの人気定番商品をベースに、“月”に見立てた「半熟タマゴ」と相性抜群な「和風しょうが醤油ソース」を合わせた新商品「半