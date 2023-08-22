東京電力福島第1原発政府は22日、東京電力福島第1原発の処理水を巡る関係閣僚会議を官邸で開き、海洋放出に向けた作業を24日に開始する方針を決定した。漁業者は放出に反対し、影響を懸念している。政府は不安払拭に向けた支援体制構築も確認。処理水放出について、廃炉と福島の復興のために先送りできない課題と位置付けており、放出実現で廃炉作業を加速させたい考えだ。首相は20日に第1原発を視察し、東電幹部に責任と覚悟