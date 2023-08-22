日本の音楽フェスティバルで性被害を受けた韓国のDJ SODAが、主催者との共同声明を発表した。【画像】客がDJ SODAにグラスを投げた瞬間DJ SODAは21日、自身のインスタグラムに英語、日本語、韓国語の声明文を掲載。『MUSIC CIRCUS’23における性暴力事件についての共同声明全文』とし、幼少期から続く性被害に苦しめられている事実を告白したうえで、今回の騒動に特定の国を貶める目的がないことを強調した。当該の声明文を通じてD