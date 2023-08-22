―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆ユニクロの名作パンツシリーズに新作今回はユニクロの名作「タックワイドパンツ」の新作を紹介。秋モノ新作として発売されていますが、ユニクロで大きく打ち出されてはいないのでまだチェックしてない方もいるか