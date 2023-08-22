茨城県潮来市教育委員会は21日、市立小学校で2021年11月、当時5年生の女児が校舎3階のトイレの窓から転落し、骨盤骨折の重傷を負う事故があったと発表した。市教委が設置した市いじめ問題調査委員会が、同級生の男児2人から受けたいじめが間接的に影響した「重大事態」と認定する報告書を市教委に提出した。女児は後遺症などなく、現在は元気に過ごしているという。【写真】傷だらけのスーツケースと父の10年大津いじめ自殺