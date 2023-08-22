天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、栃木県の那須御用邸で静養に入られた。陛下「夏休み、楽しんでますか?」小学生「はい」愛子さま「宿題もいっぱいありましたか?」小学生「いや、ほとんど終わってます」愛子さま「素晴らしい!」21日午後、両陛下と愛子さまは新幹線で那須に入り、4年ぶりに那須御用邸を訪問された。陛下「だいぶ前になりますけれども、雅子とちょうどここの上のところにテントを張って一晩過ごしたことがあるんで