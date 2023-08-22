21日、米ハワイ・マウイ島西部ラハイナで山火事の被災地を視察するバイデン大統領（左）ら（AP＝共同）【ラハイナ共同】バイデン米大統領は21日、ハワイ・マウイ島を訪れ、死者計114人に上る山火事の被災地を視察した。「この危機を乗り切るのにどれだけ長くかかろうとも、われわれはあなたたちと共にいる」と演説し、支援を続けると表明した。壊滅的被害を受けた島西部の観光地ラハイナでは不明者の捜索が続いており、ハワイ州
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