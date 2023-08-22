元モーニング娘。のタレント・加護亜依（35）が22日、自身のYouTubeに動画を投稿し、一部で報じられた韓国旅行の“疑惑”について反論した。【動画】本名が記載されたホテル＆飛行機の領収書公開！“疑惑”報道を否定する加護亜依加護は先月に韓国旅行を楽しみ、プールサイドでの写真などをインスタグラムにアップしていたが、21日午前6時に「SmartFLASH」が配信した記事で、この旅行には指定暴力団の現役幹部組員が同行したと