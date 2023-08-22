「R5/7/28 pm17:29:23〜轢き逃げ瞬間の映像です。名古屋市緑区平手くいどん前交差点にて、押しボタン式横断歩道を青信号で手を上げて横断中の娘と愛犬。娘は無事でしたが愛犬は内臓損傷激しく亡くなりました。シルバーのyaris（ヤリス）とみられます。」【動画】ひき逃げ瞬間の映像今年7月28日午後5時半ごろ、名古屋市緑区平手の交差点で、横断歩道を青信号で渡っていた女の子が連れていたワンちゃんを乗用車がひいてそのまま逃走