クリスタルパレス戦に左サイドバックで先発出場し、警告を受けたアーセナルの冨安（左から2人目）＝21日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで21日、アーセナルの冨安健洋はアウェーのクリスタルパレス戦に左サイドバックで先発出場し、1―0の後半15分、22分に2度の警告を受けて退場した。10人になったチームはリードを守り切って開幕2連勝とした。