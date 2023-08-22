【パリ＝三井美奈】サッカー女子ワールドカップ（Ｗ杯）で２０日、スペインが優勝を決めた後、同国サッカー連盟のルイス・ルビアレス会長（４５）がジェニファー・エルモソ選手（３３）の唇にキスをし、批判を浴びた。当初は「友情によるもの」と弁解していたが、閣僚から責任追及の声が相次ぎ、謝罪を迫られた。ルビアレス会長は表彰台に向かうエルモソ選手を抱きしめて優勝をたたえた後、頭を両手で抱え、唇をあわせた。この様子