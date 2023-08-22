ソフトバンクグループ（SBG）傘下の半導体設計大手、英アームは21日、米ナスダック市場への上場を米証券取引委員会（SEC）に申請した。今年最大規模の株式新規公開（IPO）になる可能性があり、市場の注目を集めている。提出資料では上場時期を示していないが、9月中になる見通し。株式の売り出し価格も明らかにしていないが、上場時の時価総額は600億ドル（約8・7兆円）超になるとの見方が出ている。ロイター通信などによると