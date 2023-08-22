2022年4月に導入された「リフィル処方箋」。通常の処方箋とどのように異なるのか、メリットやデメリットについてなど、さまざまな疑問を薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。デメリットは健康被害や医療事故メリットは…「リフィル処方箋」は通常の処方箋と何が違うのでしょうか？真部さん「まずリフィル処方箋の大きな特徴は『比較的症状が安定していると医師が判断した患者に向け、繰り返し使用が可能な処方箋』ということにな