千葉県の京葉道路で8月20日に、悪質な事故の瞬間を捉えた映像が撮影された。蛇行運転を繰り返し、衝突された車は中央分離帯に突っ込み大きく破損。動画の撮影者が事故後の男の様子を語った。被害者でなく事故渋滞の車に謝罪？スピードを出して蛇行運転を行う車。撮影者の車も追い抜いていく。走り去った先でも蛇行運転を繰り返し、走行中の車に衝突。被害に遭った車は後方部分が大きく凹み、衝突された衝撃で中央分離帯に突っ込ん