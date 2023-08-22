「蛙化現象」という言葉をご存知でしょうか？Z世代と呼ばれる10代から20代半ばの若者たちの間で広がる、「好意を抱いている相手が自分に好意を持っていることがわかった途端、相手に対して嫌悪感を持つようになってしまう」という現象のことを指すそうです。SNSのアイコンで“蛙化現象”を起こす若者も☆☆☆☆蛙化現象という言葉は、もともとは2000年代に使われ始めた心理学用語だったと言われています。王女から気持ち悪いと