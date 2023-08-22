8月16日に京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクの一戦で、ソフトバンクの4番・近藤健介が放った打球が、ドームの天井を直撃し、挟まったままとなってしまった珍しいひとコマが、野球ファンの間で話題となっている。【映像】恐怖！打球がドームの天井から落ちてこない2-0、ソフトバンク2点のリードで迎えたこの試合の9回表・ソフトバンクの攻撃、2死走者なしの場面で、近藤はオリックス4番手・宇