“みかん色”の特別なスープラ出た！トヨタの米国法人は2023年8月17日、「GRスープラ 2024年モデル」を発表。仕様変更とともに、特別仕様車「45周年記念エディション（45th Anniversary Edition）」が設定されます。GRスープラ 2024年モデルは、従来から引き続き、2リッター直列4気筒ターボと3リッター直列6気筒ターボが設定され、2リッターターボは8速ATのみ、3リッターターボは8速ATと6速MTが選択可能です。迫力の大型ウイ