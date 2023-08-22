海外メディアのインタビューで告白「不運にも体の66％が火傷を負ってしまった」ボクシングでかつて井上尚弥（大橋）に敗れ、今月12日（日本時間13日）に行われたIBF世界バンタム級王座決定戦で王座返り咲きを果たしたエマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）が壮絶な過去を海外メディアに明かした。米スポーツチャンネル「ショータイム」公式X（旧ツイッター）で公開されたインタビュー動画の英語字幕によると、ロドリゲスは「