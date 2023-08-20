健やかなるときも、病めるときも……そう誓い合って結婚する夫婦。色々あったふたりだけど、定年退職はひとつの区切り。「楽しい老後を過ごそう！」と心に決めたのに、パートナーが衝撃的なひと言を放つケースが増えているとか。みていきましょう。大企業で40年勤め上げたら…退職金2,000万円超え人事院が5年ごとに実施している『令和3年度民間企業退職給付調査』によると、定年退職金は大企業（従業員1,000人以上）勤続20年で792.