¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²·î¤ò¤á¤É¤ËÃæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤äÆüÃæ´Ø·¸¤Î°­²½¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð»º¤È¤Ê¤ë¤È¤¹¤°¤ËÎ±³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢?¥Þ¥Þ¥¿¥ì?¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Åç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£²ºÐÇ¯²¼¤Î¼Â¶È²È¡¦ËÌÂ¼¸ùÂÀ»á¤Èº£Ç¯£³·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¡¢¹â