衝撃のゴラッソが再び脚光を浴びている。三笘薫を擁するブライトンは現地８月19日、プレミアリーグ第２節でウォルバーハンプトンと対戦し、４−１の快勝を飾った。この試合でゴールラッシュの口火を切ったのが、日本代表ドリブラーだった。15分、三笘は左サイドでボールを受けて中央に切り込むと一気に加速。スピードに乗った突破で相手守備陣の間をすり抜け、最後はGKとの１対１を冷静に制して先制ゴールを奪った。【動画】