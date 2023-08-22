◇ドイツ1部Eフランクフルト1−0ダルムシュタット（2023年8月20日フランクフルト）EフランクフルトのDF長谷部がダルムシュタットとの開幕戦で後半20分から出場し、39歳214日で1部でのクラブ最年長出場記録をしるした。負傷したトゥタに代わって3バックの中央に入り、GKウリ・シュタインが94年に39歳168日で残した記録を更新。的確なボールさばきに加え、終盤は若手に時間を稼ぐよう指示するなどチームに落ち着きをもたら