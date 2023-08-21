韓国の海洋警察が中国から300キロ以上を水上バイクで移動し、密入国しようとした男（30代）を逮捕です。冒険のような驚くべき犯行の手口を伝えるアナウンサー。韓国の海洋警察は20日、中国・山東省から水上バイクで300キロ以上移動し、16日に韓国に不法入国を試みた中国人の男を逮捕したと発表しました。男は燃料70リットルを満タンにした水上バイクに25リットルの携行缶5つをくくり付け、救命胴衣にヘルメット、望遠鏡や