【話題のレシピ、試してみた】クックパッドニュースで人気を集めたレシピや裏ワザ。料理の楽しさを発信しているクックパッドアンバサダーのみなさんが、気になるレシピを実際に試してレポートします！ そのまま食べても料理の具ても大活躍の「ゆで卵」。場合によって1個だけ必要だったり、大量に作ったりと状況はさまざま。お湯の量が少なくて済み、時短になると嬉しいですよね。そこでクックパッドニュースで話題になった裏ワザレ