メンバーの北山宏光が８月３１日でグループを卒業、ジャニーズ事務所も退所するＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２が２１日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー×１０万円３時間ＳＰ」（月曜・今回は午後６時）に出演。メンバー７人での最後の出演となった放送の最後で北山が思いを語った。番組開始以来、共演してきた「サンドウィッチマン」の伊達みきお、富澤たけしとキスマイのメンバー６人と福島県会津市への旅に出た北山。番組の最後