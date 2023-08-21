ゴルフのレッスン名目で女性の体を触ったとして、兵庫県警甲子園署は２１日、不同意わいせつの疑いで、同県三田市西山のプロゴルファー、大村謙夫（のりお）容疑者（４６）を逮捕した。「指導に伴って女性の体に触れはしたが、わいせつな目的では一切ない」と容疑を否認している。逮捕容疑は７月２１日午後８時４５分ごろ〜９時５分ごろ、同県西宮市内のゴルフ施設で、３０代女性の尻や胸を触るなどしたとしている。同署によると、
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