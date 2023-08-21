阪急電鉄で来年３月２８日まで実施中の人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーション企画が話題となっている。「装飾列車の運行」、「ちいかわ×阪急電車阪急全線１日乗車券の発売」、「デジタルスタンプラリーの開催」、「コラボレーショングッズの発売」など、もりだくさんな内容だ。 【写真】ちいかわ一色の車内（提供・阪急電鉄） 実際、記者がよく利用する高槻市駅では記念スタンプが設