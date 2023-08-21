サブバッグを持ち歩くのが常識になりつつある今の時代。どうせならデザインにこだわったおしゃれなアイテムを選びたいところです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】の「折りたたみバッグ」をピックアップ。機能性もデザイン性も優れたアイテムを厳選しました。 アフターコロナで推し活ブームが大盛況 ライブやコンサートの声出しも解禁された今シーズン。推し活ブームも手伝って、