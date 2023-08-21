8月20日午後、神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で100台を超える車が燃える火災が発生した。NHKなどの報道によれば、4時間後に消し止められたという。X（旧ツイッター）には、同店に滞在した人の「仕事サボってパチンコしてたらマルハンの駐車場火事になって営業車燃えて詰んだ」との投稿は、2万超もリポスト（旧RT）され、「トイレ借りてたで押し通すしかない」などとアドバイスが相次いだ。今回の火災