まだまだ紫外線が気になる季節。おしゃれをしながら、UV対策もしたいですよね。そこで今回は、着るだけでサマになる【UVカットワンピ】を一挙にご紹介します！ 機能性にもデザイン性にも優れた名品揃いで、買っておいて損なしと言えそうです。イチオシの4種類を紹介するので、ぜひチェックしてくださいね。 お手入れ楽ちんなのが嬉しい「機能いろいろパフスリーブワンピース」 サラッと1枚でこなれ見えする【s