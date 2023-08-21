次期ｉＰｈｏｎｅの一部機種については、より高速な充電に対応するとの情報が出ている/Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米アップルは秋の新製品紹介を来月に控えており、その中には新しい「ｉＰｈｏｎｅ」が含まれることが確実とみられている。新しいｉＰｈｏｎｅの中には、より高速に充電することができるものがあるとの情報が出ている。アップルに詳しいテックブログ「９ｔｏ５Ｍａｃ」が匿名の情報筋
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