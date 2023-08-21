吉野家は21日、『親子丼』を今月24日から期間限定販売すると発表した。約1年2ヶ月ぶりの復活が決まった。【写真】レンゲで卵がとろり… さらに完成度が増した吉野家『親子丼』『親子丼』は、吉野家が10年がかりで商品開発・完成させたと話題を呼び、昨年4月から2ヶ月半販売し、400万食超を売り上げた。今年も4月から販売予定だったが、鶏卵の供給低下により見送っていた。今回、10月中旬までの期間限定を予定する。出汁（だ