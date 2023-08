イーロン・マスク氏は熱心なX(旧Twitter)ユーザーであり、1億5000万人を超えるフォロワーを抱える世界トップクラスのインフルエンサーでもあります。そんなマスク氏のフォロワー情報を分析した結果、フォロワーの40%は投稿件数が0件で、42%はフォロワー0人であることが明らかになりました。Elon Musk's X follower count bloated by millions of new, inactive accounts | Mashablehttps://mashable.com/article/elon-musk-x-twi