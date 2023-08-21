実績と実力差が否めない一戦で“元キャバ嬢ファイター”が見せた健闘が様々な反響を呼び、前王者相手も諦めない姿勢に「タフだ」「気持ちが強い」など称賛の声が、さらに「すっぴんでもキレイ」など、事前の煽りから戦う姿への変貌ぶりに対するギャップにも好意的な声が寄せられた。【映像】前王者相手に奮闘する元キャバ嬢ファイター8月18日に後楽園ホールで開催された「RISE171」。小林愛三（NEXT LEVEL渋谷）とMelty輝（tea
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