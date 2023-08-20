メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミは現地時間８月19日、リーグカップの決勝でナッシュビルと対戦。試合は１−１で、PK戦を10−９で制し、見事に優勝を飾った。【動画】「精度が異常」「漫画やん」など反響！メッシの圧巻ミドル弾この一戦で、今夏にインテル・マイアミに加入したアルゼンチン代表のリオネル・メッシは23分、ペナルティエリア手前の中央でこぼれ球を拾うと、相手DFをかわして自慢の左足を一閃