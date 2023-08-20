マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」で、患者が医療機関の窓口で使う際、本来とは違う患者負担が表示されるトラブルが続出している。厚生労働省が調査する方針だが、現状ではミス全体の規模は把握できていない。医療現場からは不安の声が上がっている。「マイナ保険証」で患者の窓口負担が誤表示されるトラブルのイメージ窓口負担が違うミスは千葉市で6月に見つかった。その後、各地でも判明。全国保