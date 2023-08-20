「オリックス・バファローズ１−０北海道日本ハムファイターズ」（２０日、京セラドーム大阪）日本ハムは延長十一回、４番手ロドリゲスが１死満塁のピンチを招き、中川圭に三遊間へのサヨナラ内野安打浴びて敗れた。両リーグ最多となる今季１０回目のサヨナラ負け。先発・上原は人生最長の９回１１６球を投げきって無失点の熱投を披露したが、打線が援護できなかった。新庄監督は取材に応じず、両腕で「×」を作って引き揚げた