月に向かっていたロシアの無人探査機「ルナ25」が月に衝突したことが分かった。ロシアの国営宇宙企業ロスコスモスは先ほど、「月に衝突し、消滅した」と明らかにした。月面着陸前の軌道に移行中、制御不能となったという。探査機は21日に月の南極付近に着陸予定だった。