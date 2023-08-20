17日、ニュースサイト『FRIDAYデジタル』が、お笑いトリオ・ジャングルポケット・斉藤慎二の不倫を報じた。同記事によると今年6月、斉藤は福岡のキャバクラで知り合ったキャバクラ嬢とその日のうちに肉体関係を持ったという。記事では斉藤にも直撃し、本人も不倫の事実を認めた。この報道受け斉藤は、自身の公式X(旧ツイッター)アカウントに謝罪文を投稿。2017年に結婚した、タレントの瀬戸サオリも自身のインスタグラムアカウ