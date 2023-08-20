船橋競馬の左海誠二調教師（４８）が、２０日の早朝に急死したことが分かった。千葉県調教師会がＳＮＳで発表した。詳細は後日にに発表される。左海調教師は１９９３年に騎手デビュー。地方通算１万５８７５戦２１７６勝のほかＪＲＡでも９勝を挙げた。重賞は東京ダービー（２０１３年インサイドザパーク、２１年アランバローズ）など地方競馬重賞６３勝。ＪＲＡでは０２年フローラＳ（ニシノハナグルマ）、０２年ユニコーンＳ